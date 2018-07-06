В Харовском районе три пассажирских поезда задержались из-за застрявшего на путях грузового прицепа

06.07.2018 [Происшествия]

Прицеп грузового автомобиля накануне перекрыл движение по обоим путям железной дороги в Харовском районе. Инцидент произошел в 13.17 (мск) на железнодорожном переезде 586 км перегона Харовская – Пундуга. Известно, что водитель грузовика ПДД не нарушал, проехал переезд на зеленый свет, но произошел "саморасцеп": прицеп отделился от тягача.

- Движение через переезд восстановлено в 15.17 (мск) с помощью специальной железнодорожной техники. В результате происшествия задержаны пассажирские поезда: №222 сообщением Анапа – Архангельск (на 2 часа 5 минут), № 144 Вологда – Мурманск (на 1 час 24 минуты), №288 Белгород – Воркута (на 50 минут), - сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

 

Тэги: железная дорога
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