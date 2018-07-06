В Вытегорском районе две девочки спасли тонущего мальчика

06.07.2018 [Общество]

В Вытегорском районе две одиннадцатилетние школьницы вытащили из воды тонущего ровесника. Инцидент произошел в деревне Сорокополье.

- Одиннадцатилетнему мальчику Петру во время купания в реке Андоме стало плохо, он начал тонуть. Это заметили девочки того же возраста, находившиеся на берегу. Их зовут Дарья Устинова (из Вытегры) и Даяна Черная (из Белоусово). Девочки не испугались и бросились на помощь тонущему, вытащили его на берег, позвали взрослых, - сообщает районная газета «Красное знамя».

Мальчику оказали первую помощь и доставили в ЦРБ.

Тэги: спасение, дети
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