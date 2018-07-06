В Вытегорском районе две девочки спасли тонущего мальчика

В Вытегорском районе две одиннадцатилетние школьницы вытащили из воды тонущего ровесника. Инцидент произошел в деревне Сорокополье.

- Одиннадцатилетнему мальчику Петру во время купания в реке Андоме стало плохо, он начал тонуть. Это заметили девочки того же возраста, находившиеся на берегу. Их зовут Дарья Устинова (из Вытегры) и Даяна Черная (из Белоусово). Девочки не испугались и бросились на помощь тонущему, вытащили его на берег, позвали взрослых, - сообщает районная газета «Красное знамя».