В Устюжне директор фирмы по переработке лесных ягод и грибов скрыл от налогов 18 млн рублей

06.07.2018 [Происшествия]

В Устюженском районе возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Подозреваемый – директор ООО «Русберри Лайн», 43-летний житель Костромы.

По версии следствия, организацию в 2012 году зарегистрировали в Устюжне Вологодской области, а с февраля 2018 года -  в Санкт-Петербурге.

- В 2014 году организация занималась приобретением, переработкой и реализацией дикорастущих плодов, ягод, грибов и фруктов на территории Вологодской области. Подозреваемый, являясь ее генеральным директором, закупал сырье у физических лиц, предпринимателей и организаций, не являющихся плательщиками НДС, но в целях уклонения от уплаты налогов неправомерным получением налогового вычета по налогу на добавленную стоимость организовал оформление в бухгалтерском учете общества приобретение продукции, как поставки от организации, которая в действительности их не производила, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В итоге подозреваемым были внесены ложные сведения в налоговые декларации по НДС на сумму 18 млн. руб., на эту сумму им занижена сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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