Администрация Вологды обещает открыть Красный мост для пешеходов на следующей неделе

05.07.2018 [Общество]

Красный мост могут открыть для пешеходов на следующей неделе. Рабочие уже монтируют временные лестницы.

- В начале недели откроем Красный мост! Сейчас ведётся монтаж временных лестниц. Пешеходы смогут пройти лишь по той части сооружения где это безопасно. Поэтому прежде чем проход откроют, прочность конструкции оценит эксперт. Работы по ремонту будут продолжаться, - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, Красный мост будет ремонтировать ООО «СК Новый дом». Эта фирма также занимается благоустройством Фрязиновского парка и возводит садик-долгострой в Устюжне.

Согласно данным сайта госзакупок, всего на аукцион было принято две заявки, но одну из них  признали не соответствующей, и в итоге фирма, ее подавшая, до торгов допущена не была. Таким образом, ООО «СК Новый дом» оказалось единственным участником аукциона. Комиссия городской администрации, рассмотрев заявку компании, пришла к выводу, что она соответствует всем требованиям, и посчитала возможным заключить госконтракт на ремонт Красного моста с организацией.

Тэги: Красный мост
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