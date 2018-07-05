В Верховажском районе должник продал арестованный приставами тракторный прицеп

Житель Верховажского района стал фигурантом уголовного дела, после того, как продал арестованный приставами прицеп для трактора.

Мужчина задолжал по кредиту 40 тысяч рублей и выплачивать долг не спешил, поэтому приставы наложили арест на принадлежащий ему тракторный прицеп 2ПТС-4. Прицеп оставили должнику на хранение без права пользования. При проверке арестованного имущества судебные приставы не нашли его у мужчины.

Опросив свидетелей и объехав близлежащие производственные базы по переработке древесины, приставы обнаружили арестованный тракторный прицеп у нового хозяина. Оказалось, что должник, несмотря на арест имущества и предупреждение о том, что он не имеет права им распоряжаться, тракторный прицеп продал. Прицеп изъяли и увезли на стоянку.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов по Вологодской области, в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье " Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации".