В Верховажском районе должник продал арестованный приставами тракторный прицеп

05.07.2018 [Общество]

Житель Верховажского района стал фигурантом уголовного дела, после того, как продал арестованный приставами прицеп для трактора. 

Мужчина задолжал по кредиту 40 тысяч рублей и выплачивать долг не спешил, поэтому приставы наложили арест на  принадлежащий ему тракторный прицеп 2ПТС-4. Прицеп оставили должнику на хранение без права пользования. При проверке арестованного имущества судебные приставы не нашли его у мужчины.

Опросив свидетелей и объехав близлежащие производственные базы по переработке древесины, приставы обнаружили арестованный тракторный прицеп  у нового хозяина. Оказалось, что должник, несмотря на арест имущества и предупреждение о том, что он не имеет права им распоряжаться, тракторный прицеп продал. Прицеп изъяли и увезли на стоянку.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов по Вологодской области, в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье " Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации".

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