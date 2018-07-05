Лизинг в банке «Вологжанин»: растет спрос на оборудование и транспорт

Для успешного развития любому бизнесу требуется регулярное обновление оборудования, техники и транспортных средств. Наиболее простым и быстрым способом решения этой задачи является лизинг. Преимущества лизинга в банке «Вологжанин» уже оценил широкий круг предприятий и предпринимателей – за 16 лет успешной работы лизингового направления банком было реализовано более 3000 проектов по приобретению спецтехники, автотранспорта, оборудования и недвижимости.

Наибольший интерес к лизингу, по нашим оценкам, проявляет малый и средний бизнес, для которых условие дополнительных залогов и поручительств, как например, при оформлении кредита, зачастую является трудновыполнимым. В случае лизинговой сделки обеспечением выступает сам предмет лизинга.

«По результатам первого полугодия 2018 г. мы отмечаем значительный рост заинтересованности клиентов в лизинге автотранспорта и оборудования, - комментирует Елена Лебедева, начальник отдела кредитования юридических лиц и предпринимателей ЗАО «Банк «Вологжанин». – Эти позитивные изменения мы связываем с растущей активностью предприятий реального сектора экономики нашего региона. Сегодня с участием банка «Вологжанин» выполняются многие реальные задачи муниципалитетов и предприятий области. Так, мы помогаем обновлять парк техники и оборудования известным вологодским строительным и деревообрабатывающим организациям и сельхозпроизводителям».

Узнать подробную информацию об условиях лизинговых программ и отправить заявку Вы можете на сайте банка bankvl.ru и в офисах банка «Вологжанин», обслуживающих юридических лиц и предпринимателей.

ЗАО «Банк «Вологжанин». Лицензия №1896 ЦБ РФ от 21.06.2012.