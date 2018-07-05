Передвижной кинотеатр француза Стефана Леканю будет работать на улицах Вологды в дни фестиваля VOICES

Передвижной кинотеатр будет работать на улицах Вологды в дни проведения фестиваля молодого европейского кино VOICES. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции рассказали журналистам организаторы.

- Наш очень хороший друг, Стефан Леканю, это путешественник, французский предприниматель, который работает из своего всепроходимого автомобиля в пустыне Марокко, в Исландии, в Тибете, он приехал в Вологду. Его автомобиль превращается в передвижной кинотеатр. У него огромный надувной экран, он ставит машину, ставит колонки, показывает фильмы. Будет такая для вас игра – нужно будет отловить его, каждый день он будет где-то устраивать показы. Это такой квест, но вы его точно не пропустите, потому что это огромная машина, которая выглядит как военный какой-то джип, но вместо войны она культуру несет, - говорит директор фестиваля VOICES Игорь Лысенко.

Официальное открытие VOICES состоится сегодня вечером в «Ленкоме», но показы фильмов стартовали еще вчера. В программе фестиваля более 30 картин, их покажут в «Ленкоме», «Салюте» и Консисторском дворике Вологодского кремля. За главный приз фестиваля будут бороться шесть фильмов из Швейцарии, Бельгии, Албании, Сербии, Ирландии и России.

- Как вы знаете, каждый фестиваль у нас отличается фокусом – специальной программой, которая посвящена одной из европейских стран. У нас уже были итальянские фокусы, французские, английские, польские, немецкие, в этом году мы решили объединить сразу несколько стран в одну специальную программу. Это страны бакланского региона, страны бывшей Югославии, Греции, Албании, Румынии, Болгарии. В конкурсе у нас также два фильма из Албании и Сербии, - рассказала арт-директор фестиваля Коринна Даниелу.

7 и 8 июля на Соборной горке в Вологде пройдет пикник кинофестиваля VOICES. Его гостей ждут лекции об искусстве, городе, журналистике, танцевальные мастер-классы, активности для взрослых и детей, книжная ярмарка, уличная кухня.

В центре культуры «Красный угол» пройдут мастер-классы кинокритика и редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина (6 июля в 15 часов), журналиста и писателя Михаила Зыгаря(7 июля в 17 часов), режиссера и преподавателя МШНК Игоря Поплаухина (7 июля в 12 часов), продюсера Евгения Гиндилиса (8 июля в 15 часов) и руководителя спецпроектов инфопортала «Такие дела» Галины Мосаловой (6 июля в 17 часов).

- Вологда вновь стала столицей молодого европейского кино. Сегодня, в день открытия фестиваля VOICES также хочется сказать слова благодарности всем организаторам и всей команде, которые подбирали афишу фестиваля, который сейчас бьет все рекорды по продаже билетов. Хочется сказать спасибо нашим партнерам, в том числе компании «Северсталь», всем, кто присоединится к нам в эти дни, - отметил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Церемония закрытия VOICES состоится 7 июля в 19 часов в кинотеатре «Ленком». С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.