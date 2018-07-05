В Череповце пройдет фестиваль японской культуры "Танабата"

Череповец приглашает жителей города и области на фестиваль японской культуры "Танабата". Он стартует 7 июля в два часа дня в саду дома-музея Верещагиных и продлится до семи вечера.

Гости фестиваля познакомятся с японской живописью тушью суми-э, каллиграфией, японским языком, искусством владения японскими мечом и луком (кюдо), поучаствуют в японской чайной церемонии и продегустируют японский чай. Для детей организаторы обещают провести мастер-класс по оригами.

Вход на фестиваль платный. Более подробная информация в группе фестиваля.