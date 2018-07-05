В Вологде покажут фильм "Теснота" в память о первом программном директоре VOICES Игоре Гуськове

05.07.2018 [Культура]

В Вологде в память о первом программном директоре VOICES Игоре Гуськове в рамках кинофестиваля cегодня покажут фильм "Теснота". Это была одна из любимых картин киноведа.

- Игорь был членом той команды, которая работала над фестивалем, когда еще никто не верил, что фестиваль вообще может произойти, что в какую-то Вологду можно кого-то из Европы привезти. Работать с ним было очень сложно, но ядумаю, что все те, кто здесь с нами с первого года, знают, что это он был одной из составляющих души фестиваля, - говорит директор кинофестиваля VOICES Игорь Лысенко.

Игорь Гуськов отбирал фильмы для фестиваля молодого европейского кино VOICES, проводившегося в Вологде, с 2010 по 2013 год. Он скончался в Париже 8 октября прошлого года. Известный киновед, отборщик  Каннского и Таллинского фестивалей умер в больнице после нескольких месяцев  болезни - у него была опухоль мозга.

- Я видел его в больнице за несколько дней до смерти. Он не очень мог говорить в этот момент уже, и мы подарили ему приз VOICES, рупор, который кто-то забыл еще с самого первого года. Это был единственный момент, когда он смог на что-то отреагировать. Он не реагировал на людей, он не реагировал на разговоры вообще. Но он отреагировал на этот приз, и этот значит очень много. Нам бы хотелось сделать для него больше, но сделаем как минимум показ фильма "Теснота", который он любил, - говорит директор фестиваля Игорь Лысенко. 

Показ фильма "Теснота" режиссера Кантемира Балагова пройдет сегодня в 14.50 в большом зале "Салюта".

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