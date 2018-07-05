Два выпускника в Вологодской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

В Вологодской области подвели итоги ЕГЭ по литературе, физике , биологии и английскому языку, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Так, литературу в Вологодской области в 2018 году сдавали 278 выпускников. При этом минимальное количество баллов на ЕГЭ по литературе (32 балла) не набрали 6 человек. Максимальное количество баллов (100 баллов) набрали два учащихся. Это ученица средней общеобразовательная школы № 1 с углубленным изучением английского языка города Вологды и лицеист Вологодского многопрофильного лицея.

Физику сдавали 1457 человек. Не справились с заданиями 37 выпускников. Максимальные 100 баллов на экзамене набрала выпускница общеобразовательного лицея «АМТЭК» Череповца. ЕГЭ по биологии в этом году сдавали 1020 человек. Минимальное количество баллов (36 баллов) не набрали 130 человек. Максимальный балл (100 баллов) набрал один выпускник Усть-Кубинской средней общеобразовательной школы.

В ЕГЭ по иностранному языку всего приняли участие 441 выпускник: из них английский язык сдавали 420 человек, немецкий язык - 21 человек.

Минимальное количество баллов (22 балла) по английскому языку не набрал 1 участник. Минимальное количество баллов (22 балла) по немецкому языку не набрали 2 участника.

Максимальное количество баллов (100 баллов) ни по английскому, ни по немецкому языкам не набрал никто.

Максимальное количество баллов по английскому языку в этом году по области составило 99 баллов. Их получила выпускница МОУ «СОШ № 37» Вологды. Максимальное количество баллов по немецкому языку - 96 баллов -набрала выпускница МБОУ «СОШ № 26» Череповца.