Фан-зону для болельщиков футбольного матча Россия-Хорватия оборудуют на площади Революции в Вологде

Футбольный матч Россия-Хорватия, который состоится 7 июля, в Вологде покажут на большом экране на площади Революции. Там на средства инвесторов будет оборудована фан-зона для болельщиков.

Она начнет работать с 19.30. Вологжан ждет интерактивная программа, а в 21.00 они смогут посмотреть матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу на большом экране, установленном на сцене.

- Начиная с 19.30, вологодские музыканты исполнят на сцене мировые рок-хиты, затем в 20.00 начнут работать интерактивные площадки. Вологжане смогут сразиться в уличный футбол в кругу PANNA, поучаствовать в футбольных конкурсах, организованных детско-юношеской футбольной школой, сделать снимки в фотозоне, где будет работать профессиональный фотограф. На площади установят баннер с «Забивакой», а также большие буквы РОССИЯ, раскрашенные в цвета российского флага. Всем желающим с помощью аквагрима нарисуют на лице триколор – неотъемлемый атрибут болельщика, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в фан-зоне будет проведен конкурс кричалок и плакатов в поддержку российской сборной, которая впервые, начиная с 1970 года, вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Фантазию болельщиков организаторы не ограничивают – можно подготовить транспаранты, фигуры, растяжки.

- Посетителей фан-зоны познакомят с камерунской козой Айной, обитательницей Ботанического сада, которая правильно предсказала результаты предыдущих игр российской сборной, съев капусту с тарелок, символизирующих наших соперников – Саудовскую Аравию, Египет и Испанию. Айна на глазах у болельщиков сделает прогноз и на игру России с Хорватией, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Трансляция стартует в 20.45. Зрители увидят все происходящее с хорошим звуком на большом светодиодном экране, качеству изображения не помешает любая погода.

На площади будут торговать дождевиками, безалкогольными напитками, пирогами, сладкой ватой и попкорном.

Будет организовано пять входов на площадь, на каждом из них сотрудники полиции проверят всех посетителей с помощью металлодетекторов. В фан-зону не пропустят болельщиков в состоянии алкогольного опьянения, нельзя будет проносить спиртное, колющие и режущие предметы, стеклянные бутылки, флаги и транспаранты на древке. Кроме того, не будут допускать вологжан с велосипедами и домашними животными. Все эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности посетителей фан-зоны.