В Вологду едут роботы!

Им не страшен ни наш климат, ни суровые нравы. Что им нужно? Нефть, гайки или ваше внимание? Выставка «Робополис» ответит на все эти вопросы.

Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все – «живые». Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. Для этого нужно захватить хорошее настроение и отправиться в Дворец спорта «Вологда».

В «Робополисе» вас ждут удивительные встречи и шоу:

Новейшие технологии со всего мира! 53 робота, 5 зон виртуальной реальности и еще много всего необычного!

Душевные разговоры с роботом Валерой и Кики. Узнайте, о чем же они все таки думают и что больше всего любят делать. Ответы могут сильно удивить;

Самая добрая робособака Айбо – легендарная японская разработка, которая когда-то перевернула мир робототехники;

Настоящие гонки на квадракоптерах;

Турнир роботов по боксу и робозоопарк;

Приборы, обучающие поднимать вертолет силой мысли;

Танцующие и поющие молнии на шоу Теслы

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. «Робополис» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.

Дети до 3 лет включительно – бесплатно! Выставка работает во Дворце спорта «Вологда» без выходных с 7 июля по 5 августа. Билет действителен в течение всего дня. Без возрастных ограничений.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-168001390_38999396

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф/vologda/

VK: https://vk.com/robopolis_vologda

Телефон: 8 (921) 821-94-92