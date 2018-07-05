В Череповце на подростка, похитившего упаковку чипсов из магазина, завели уголовное дело

В Череповце следователи возбудили уголовное дело о грабеже в отношении 15-летнего подростка.

- По версии следствия, 18 мая 2018 года около 18 часов подросток, находясь в торговом зале магазина на улице М. Горького в г. Череповце, открыто похитил упаковку чипсов. Пытавшейся пресечь его противоправные действия 30-летней управляющей магазином он оказал сопротивление и, вырвавшись, с похищенным имуществом с места происшествия скрылся, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Личность похитителя была установлена, в отношении него возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.