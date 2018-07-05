Каменный мост в Вологде полностью перекроют для пешеходов с 9 июля

С 9 июля Каменный мост в Вологде будет полностью перекрыт для движения пешеходов на период ремонта, сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом с 5 июля уже закрыта половина пешеходной зоны. Для удобства вологжан на выходные строители оставили возможность проходить по этому участку. С понедельника, 9 июля, Каменный мост будет закрыт для пешеходов полностью. Ограничения будут действовать до завершения ремонта.

Каменный мост через реку Золотуха, соединяющий улицу Мира и площадь Революции, построен в конце XVIII века и является памятником архитектуры федерального значения. Конкурс на его ремонт выиграла московская фирма «Коэнергия». Стоимость контракта, который был заключен на прошлой неделе, составляет порядка 21 млн рублей.

«Проектом предусмотрены мероприятия по укреплению сводов, восстановлению опор моста и перильного ограждения. Сначала строители проведут земляные и демонтажные работы, предстоит полностью вскрывать бетонные плиты, чтобы заменить большой объем кирпичной кладки. Также по обеим сторонам моста будут убраны стены, закрывающие вид на реку Золотуху. Вместо них будет восстановлено родное кованое ограждение, а пешеходная зона после ремонта будет вымощена булыжником. Активные работы начнутся на следующей неделе, поэтому необходимо перекрыть движение по мосту, чтобы обеспечить безопасность вологжан. Хочу подчеркнуть, что подход к магазинам, которые находятся на Каменном мосту, будет обеспечен, к одним – со стороны улицы Ленина, к другим – со стороны Мира», – прокомментировал начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Сейчас подрядчик согласует перечень работ с различными службами, в том числе с областным Комитетом по охране объектов культурного наследия. Также начинается завоз материалов и необходимой техники для ремонта. По контракту реконструкция моста должна завершиться до 31 ноября.