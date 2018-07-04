Областные власти будут судиться с транспортной компанией, грузовик которой разрушил мост в Вытегорском районе

04.07.2018 [Происшествия]

Управление автодорог Вологодской области будет судиться с транспортной компанией, тягач которой разрушил мост в Вытегорском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, вчера водитель тягача «Вольво» с полуприцепом,  перевозящий пиломатериалы со стороны Архангельской области, проигнорировал знак о запрете проезда для большегрузов и выехал на мост через реку Индоманка в Вытегорском районе. В результате второй  пролет деревометаллического моста рухнул. Грузовик принадлежит московской транспортной компании.

- Мост постройки 1998 года. Его конструкция состоит из свайных деревянных опор, металлических балок пролетного строения и деревянных поперечного и продольного настилов. По данным специализированного обследования, проведенного в 2017 году, состояние моста признано аварийным. В начале и конце моста установлены знаки 3.11 «Ограничение массы» 3тонны, - пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. - В начале участка дороги у деревни Панкратово и на границе Архангельской области установлены аншлаги, информирующие об ограничении грузоподъемности моста через реку Индоманка . Справа от моста организован брод, по дну которого уложены железобетонные плиты. В настоящее время из-за понижения уровня воды проезд по броду возможен для легкового транспорта. Несмотря на введенные ограничения, водитель транспортного средства грубо нарушил требования дорожных знаков. Сам водитель не пострадал.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта области также подчеркнули,  что основными маршрутами из Архангельска в направлении Москвы и Санкт-Петербурга являются маршруты, проходящие по федеральным автодорогам М-8 «Москва-Архангельск»  и А-114 «Вологда-Новая Ладога».  Однако нередко, пытаясь избежать взимания платы через систему «Платон», водители вместо федеральных трасс используют дороги регионального или местного значения.

«Владелец дороги - КУ «Управление автомобильных дорог Вологодской области» после проведения контрольно-надзорными органами следственных мероприятий намерен обратиться в суд за компенсацией ущерба, нанесенного московской транспортной компанией, - отметил Андрей Накрошаев. - Обращаем внимание водителей транспортных средств на необходимость соблюдения требований дорожных знаков и существующих ограничений».

Постановлением правительства РФ участок данной автодороги Архангельск — Каргополь — Вытегра — Лодейное Поле — Санкт-Петербург с 1 января 2019 года будет передан в федеральную собственность.

Тэги: мост, обрушение
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