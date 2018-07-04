Пикник кинофестиваля VOICES пройдет в Вологде 7 и 8 июля

04.07.2018 [Культура]
Пикник кинофестиваля VOICES пройдет в Вологде 7 и 8 июля

7 и 8 июля на Соборной горке в Вологде пройдет пикник кинофестиваля VOICES. Его гостей ждут лекции об искусстве, городе, журналистике, танцевальные мастер-классы, активности для взрослых и детей, книжная ярмарка, уличная кухня. 

- Директор по развитию журнала «Нож» Алеся Ушакова расскажет, как сделать медиа читаемыми. Городские мечтатели Святослав Мурунов и Михаил Приемышев поделятся «Потоком мыслей». Илья Оши и Андрей Чирьев проведут танцевальные мастер-классы, школа «Золотой луч» и «Арт-лофт» научат живописи и гратажу. Режиссер Павел Сеплярский разрушит стереотипы о работе с актерами в театре и кино, а дизайнер-стилист Татьяна Фокина расскажет о влиянии балканского костюма на современную моду, - сообщает сайт кинофестиваля.

Кроме того, бесплатные концерты дадут популярные музыкальные группы из Москвы - OQJAV и Русина Лекух, а также Вологодский молодежный эстрадный хор. Подробная программа пикника - в галерее под новостью.

Напомним, фестиваль молодого европейского кино VOICES пройдет в Вологде с 5 по 8 июля. В программе фестиваля 30 фильмов, показы пройдут в «Ленкоме», «Салюте» и Консисторском дворике Вологодского кремля. С программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте.

 

Тэги: пикник, Voices
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