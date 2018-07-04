В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства в «Устьелесе»

Наталья Рюмина

В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства на предприятии «Устьелес», которая произошла осенью прошлого года. По данным Newsvo, уже задержаны четыре фигуранта.

Напомним, 19 июня Владимир Сверчков вернул себе директорское кресло «Устьелеса», однако с предприятия вывезен бетонный завод, нет сырья для производства, абсолютно пустой склад готовой продукции. Из-за этого работники не могут приступить к своим обязанностям.

Проблемы на «Устьелесе» начались осенью прошлого года, когда владелица части долей компании Любовь Ганина в единоличном порядке решила убрать Владимира Сверчкова с должности директора предприятия. Ему принадлежало 49% долей компании.

Любовь Ганина является тетей Сергея Попова – сокольского предпринимателя, занимающегося лесозаготовками. Судя по выпискам ЕГРЮЛ, он принимал участие в основании «Устьелеса», но затем передал ООО Ганиной и Сверчкову. Владимир Сверчков занимался вопросами реализации инвестпроекта «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол», будучи директором завода.

Осенью прошлого года Любовь Ганина посадила в кресло руководителя «Устьелеса» нового директора - Дениса Лиукконена. Как оказалось позже – незаконно. Этот факт был доказан в судах первой и второй инстанции.

После того, как Владимир Сверчков доказал, что завод передан в чужие руки незаконно, в Соколе начались настоящие 90-е. Кто-то поджег технику «Устьлеса», Сергея Попова задержали, а работники начали писать в онлайн-приемную губернатора о том, какой беспредел устроен вокруг предприятии в Соколе.

Из своих источников Newsvo стало известно, что в июне Сергея Попова задержали на даче главы района, однако информацию эту в УМВД не подтверждают, но и не опровергают. Позже была задержана тетя Сергея Попова – Любовь Ганина, Денис Лиукконен и жена главы Сокольского района, которая числилась бухгалтером в «Устьелесе». По нашим данным, всем им вменяется статья 159. ч. 4. «Мошенничество» Сейчас делом занимается полиция.

В пресс-службе УМВД по Вологодской области сказали, что пока у них нет возможности комментировать ситуацию.

Своими глазами

3 июля Newsvo удалось побывать на заводе и увидеть, в каком состоянии сейчас находится предприятие. Оборудование стоит на месте, но леса нет, фанеры тоже. Работники ждут, когда завод начнет работу. Эти и другие проблемы сейчас придется решать директору.

Когда корреспондент Newsvo приехал в «Устьелес», неизвестный мужчина загружал в машину остатки фанеры со склада. Увидев журналиста, он подошел к нему и сделал фото на телефон. Позже мы заставили его эти фото удалить. Судя по разговору, мужчина стоит на стороне Сергея Попова, зачем ему нужны были фото журналиста, он так и не объяснил, свое имя не сообщил.

Обе линии производства находятся на месте, сырья действительно нет, склад фанеры стоит пустой.

На этом месте был бетонный завод

Владимир Сверчков пояснил, что работа на предприятии возобновиться в ближайшее время, как только будут решены все вопросы с сырьем.

На сайте правительства области сказано, что правительство области и департамент лесного комплекса заинтересованы в сохранении предприятия ООО «Устьелес» и успешном завершении инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол».

«11 мая 2018 года (когда в кресле директора еще сидел Денис Лиукконен – прим. ред) , Департаментом лесного комплекса области совместно с УФСБ России по Вологодской области и УЭБиПК УМВД России по Вологодской области проведена контрольной выездная проверка хода реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов ООО «Устьелес». В ходе контрольной проверки установлено, что инвестором не созданы производственные мощности по выпуску древесного угля, пиломатериалов, топливных гранул и не приобретено соответствующее технологическое оборудование», - сообщается на сайте правительства области, в разделе "онлайн-приемная".

16 мая 2018 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу реализации инвестиционного проекта ООО «Устьелес», на котором принято решение направить в адрес руководства предприятия предписание о необходимости устранения нарушений реализации инвестиционного проекта.