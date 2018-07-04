Камерный театр Вологды приглашает зрителей на новый спектакль "Полет над гнездом кукушки"

04.07.2018 [Культура]

Новый спектакль "Полет над гнездом кукушки" покажет Камерный театр Вологды 11 и 12 июля. Премьера музыкальной постановки по бестселлеру Кена Кизи состоялась в мае этого года.

Действие спектакля разворачивается в психиатрической клинике. Главный герой - МакМёрфи. Автор всех песен и ролей Дмитрий Макляков.

- Жизнь пациентов психушки не меняется день ото дня...Она комфортна, однообразна и деспотична. Но, однажды, в этот покой врывается "новенький"! Его зовут МакМёрфи - весельчак и бунтарь, скрывающийся в клинике от уголовного наказания. Отказываясь подчиняться больничным порядкам, он убеждает в этом и остальных "психов", превращая их жизнь в праздник бунта. Но Макмёрфи еще не знает к чему может привести простое пари, заключенное с "психами". Пари на Большую Сестру,- сообщается на сайте Камерного театра.

Начало спектаклей в 19 часов. Для зрителей старше 16 лет.

Тэги: камерный театр
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотни вологжан вышли на митинг против пенсионной реформы в Вологде
Под Череповцом водитель "Шкоды" погиб из-за лося
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
В Вологде пациентка горбольницы №2 получила ожоги во время операции
В Вологде работа гончара исчезла с выставки «Города ремесел», а потом ее вернули в виде осколков
Вологда отмечает 871-летие: фоторепортаж
Стелу в виде храма с куполами установят на въезде в Вологду
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
В Вологде возле торгового центра на улице Горького нашли мертвым 25-летнего молодого человека
В Вологде произошел пожар в здании хлебокомбината на улице Самойло
25.06.2018 [Общество]

«I’ll be back»: как рекламный щит в Вологде путешествует с одного незаконного места на другое

3895
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Областные власти будут судиться с транспортной компанией, грузовик которой разрушил мост в Вытегорском районе
Пикник кинофестиваля VOICES пройдет в Вологде 7 и 8 июля
В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства в «Устьелесе»
Камерный театр Вологды приглашает зрителей на новый спектакль "Полет над гнездом кукушки"
В Череповецком районе чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей за волокиту с выдачей документов
Областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в горбольнице №2 Вологды
В Вытегорском районе обрушился мост через реку Индоманка
 
04.07.2018 [Общество]

В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства в «Устьелесе»

585
0
04.07.2018 [БлогоVO]

Андрей принял такое решение

1872
0
04.07.2018 [Обзор Прессы]

С 1 июля в России жизнь изменилась и подорожала

600
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика