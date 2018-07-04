Камерный театр Вологды приглашает зрителей на новый спектакль "Полет над гнездом кукушки"

Новый спектакль "Полет над гнездом кукушки" покажет Камерный театр Вологды 11 и 12 июля. Премьера музыкальной постановки по бестселлеру Кена Кизи состоялась в мае этого года.

Действие спектакля разворачивается в психиатрической клинике. Главный герой - МакМёрфи. Автор всех песен и ролей Дмитрий Макляков.

- Жизнь пациентов психушки не меняется день ото дня...Она комфортна, однообразна и деспотична. Но, однажды, в этот покой врывается "новенький"! Его зовут МакМёрфи - весельчак и бунтарь, скрывающийся в клинике от уголовного наказания. Отказываясь подчиняться больничным порядкам, он убеждает в этом и остальных "психов", превращая их жизнь в праздник бунта. Но Макмёрфи еще не знает к чему может привести простое пари, заключенное с "психами". Пари на Большую Сестру,- сообщается на сайте Камерного театра.

Начало спектаклей в 19 часов. Для зрителей старше 16 лет.