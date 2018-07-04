В Череповецком районе чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей за волокиту с выдачей документов

04.07.2018 [Общество]

Чиновника администрации Череповецкого района оштрафовали на 3 тысячи рублей за волокиту. Представитель власти нарушал порядок и сроки рассмотрения заявлений граждан.

- При рассмотрении заявлений граждан о предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов на земельные участки должностными лицами администрации Череповецкого муниципального района систематически нарушались порядок и сроки их рассмотрения, что повлекло грубое ущемление прав граждан, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге по результатам проверки прокуратурой района главе района было внесено представление о необходимости устранить нарушения закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо наказано в дисциплинарном порядке.

Кроме того, по постановлению прокуратуры района виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 1.12 Закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) в виде штрафа в размере 3000 рублей.

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