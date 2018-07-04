Областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в горбольнице №2 Вологды

Департамент здравоохранения Вологодской области проведет служебную проверку в горбольнице №2 Вологды, пациентка которой получила ожоги во время операции.

Напомним, о ситуации, которая произошла 21 июня, стало известно накануне. Заяление в следственный отдел написал супруг пострадавшей.

- Согласно его объяснениям, следы ожогов он обнаружил у супруги на задней поверхности ног после проведенной ей в вологодской больнице операции. По предварительным данным, повреждения могли быть получены в результате воздействия электрического тока при эксплуатации медицинского оборудования, - говорится в сообщении СКР.

Все произошло в горбольнице №2 во время операции по удалению камней в желчном пузыре. Департамент здравоохранения говорит, что ожоги возникли «вследствие внезапно возникшей неисправности оборудования».

- Департамент здравоохранения с самого начала был в курсе возникшей ситуации. Мы на уровне лечебного учреждения, что не было сказано в комментариях, принесли извинения пострадавшей. По данному случаю Департаментом здравоохранения проводится служебная проверка. Мы не собираемся умалчивать любые факты, все абсолютно в открытом режиме. Результаты проверки предоставим пациентке. В настоящее время главному врачу поставлена задача провести проверку в учреждении. В частности, рассмотреть вопрос исправности медицинской аппаратуры, по какой причине данный случай произошел и кто виноват в случившемся. Мы будем выходить на ту организацию, которая осуществляла обслуживание этого оборудования, и решать проблемы там. Результаты нашей деятельности мы расскажем позже, - заявил глава департамента здравоохранения Игорь Маклаков.

Последняя проверка оборудования проходила 15 июня 2018 года, о чем имеется соответствующая запись инженера ООО «Инжмедсервис» в журнале технического обслуживания медицинского оборудования операционного блока. В день операции непосредственно перед ее началом проверку исправности оборудования осуществлял медицинский персонал операционного блока, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.