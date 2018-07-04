Областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в горбольнице №2 Вологды

04.07.2018 [Происшествия]

Департамент здравоохранения Вологодской области проведет служебную проверку в горбольнице №2 Вологды, пациентка которой получила ожоги во время операции.

Напомним, о ситуации, которая произошла 21 июня, стало известно накануне. Заяление в следственный отдел написал супруг пострадавшей.

- Согласно его объяснениям, следы ожогов он обнаружил у супруги на задней поверхности ног после проведенной ей в вологодской больнице операции. По предварительным данным, повреждения могли быть получены в результате воздействия электрического тока при эксплуатации медицинского оборудования, - говорится в сообщении СКР.

Все произошло в  горбольнице №2 во время операции по удалению камней в желчном пузыре. Департамент здравоохранения говорит, что ожоги возникли «вследствие внезапно возникшей неисправности оборудования».

- Департамент здравоохранения с самого начала был в курсе возникшей ситуации. Мы на уровне лечебного учреждения, что не было сказано в комментариях, принесли извинения пострадавшей. По данному случаю Департаментом здравоохранения проводится служебная проверка. Мы не собираемся умалчивать любые факты, все абсолютно в открытом режиме. Результаты проверки предоставим пациентке. В настоящее время главному врачу поставлена задача провести проверку в учреждении. В частности, рассмотреть вопрос исправности медицинской аппаратуры, по какой причине данный случай произошел и кто виноват в случившемся. Мы будем выходить на ту организацию, которая осуществляла обслуживание этого оборудования, и решать проблемы там. Результаты нашей деятельности мы расскажем позже, - заявил глава департамента здравоохранения Игорь Маклаков.

Последняя проверка оборудования проходила 15 июня 2018 года, о чем имеется соответствующая запись инженера ООО «Инжмедсервис» в журнале технического обслуживания медицинского оборудования операционного блока. В день операции непосредственно перед ее началом проверку исправности оборудования осуществлял медицинский персонал операционного блока, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

 

Тэги: департамент здравоохранения
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотни вологжан вышли на митинг против пенсионной реформы в Вологде
Под Череповцом водитель "Шкоды" погиб из-за лося
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
В Вологде пациентка горбольницы №2 получила ожоги во время операции
В Вологде работа гончара исчезла с выставки «Города ремесел», а потом ее вернули в виде осколков
Вологда отмечает 871-летие: фоторепортаж
Стелу в виде храма с куполами установят на въезде в Вологду
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
В Вологде возле торгового центра на улице Горького нашли мертвым 25-летнего молодого человека
В Вологде произошел пожар в здании хлебокомбината на улице Самойло
04.07.2018 [Общество]

В Вытегорском районе обрушился мост через реку Индоманка

1634
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Областные власти будут судиться с транспортной компанией, грузовик которой разрушил мост в Вытегорском районе
Пикник кинофестиваля VOICES пройдет в Вологде 7 и 8 июля
В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства в «Устьелесе»
Камерный театр Вологды приглашает зрителей на новый спектакль "Полет над гнездом кукушки"
В Череповецком районе чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей за волокиту с выдачей документов
Областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в горбольнице №2 Вологды
В Вытегорском районе обрушился мост через реку Индоманка
 
04.07.2018 [Общество]

В Соколе возбудили уголовное дело по факту незаконной смены руководства в «Устьелесе»

585
0
04.07.2018 [БлогоVO]

Андрей принял такое решение

1872
0
04.07.2018 [Обзор Прессы]

С 1 июля в России жизнь изменилась и подорожала

600
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика