В Вытегорском районе обрушился мост через реку Индоманка, введено ограничение движения, сообщает пресс-служба областного УМВД:

- Сегодня в Вытегорском районе на участке автодороги Архангельск–Каргополь–Вытегра–Лодейное Поле–Санкт-Петербург введено временное ограничение движения транспортных средств по мосту через реку Индоманка в связи с провалом дорожного покрытия.

Госавтоинспекция просит водителей всех транспортных средств заранее выбирать пути объезда.

Чтобы узнать, по какой причине произошло обрушение, корреспондент Newsvo обратился в администрацию Вытегорского района, но ему объяснили, что "не владеют информацией".

В соцсетях люди пишут, что обрушение произошло еще вчера, из-за грузовика, который выехал на мост.