Воспитанники центра «Корабелы Прионежья» отправятся из Вытегры в экспедицию до Соловецких островов

04.07.2018 [Общество]

24 воспитанника центра «Корабелы Прионежья» 14 июля отправятся в экспедицию «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Беломорский исторический водный путь», сообщает сайт правительства Вологодской области.  

Три экипажа детей по 8 человек в возрасте от 12 до 18 лет в сопровождении взрослых преодолеют путь в 1000 км. Маршрут экспедиции проложен вдоль восточного побережья Онежского озера, по Беломоро-Балтийскому каналу, по Белому морю. Финишируют участники экспедиции 31 июля на Соловецких островах в канун Дня военно-морского флота.

Как сообщают организаторы, в благоприятную погоду ребята будут сами управлять судном и прокладывать маршрут, в плохую погоду это будут делать спасатели.

- Таким образом дети отработают навыки управления деревянным парусно-моторным судном и устройства полевых лагерей и мест стоянок. Также во время экспедиции будут организованы мастер-классы с детьми по изучению методик проведения прикладных естественно-научных исследований. После экспедиции будет опубликован сборник научных трудов. Все материалы экспедиции в виде отчета будут переданы в Русское географическое общество,- рассказала председатель Вологодского регионального отделения Русского географического общества Надежда Максутова.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев отметил, что экспедиция носит также научный характер.  

- Экспедиция еще и научная. На протяжении путешествия ребята будут изучать этот маршрут, исследовать флору и фауну, собирать сведения о рыбах, которые водятся в этих местах, о чистоте воды, воздуха, окружающих берегов. Свои исследования они представят на научной конференции, которую мы организуем осенью

Тэги: Корабелы Прионежья
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотни вологжан вышли на митинг против пенсионной реформы в Вологде
Под Череповцом водитель "Шкоды" погиб из-за лося
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
В Вологде работа гончара исчезла с выставки «Города ремесел», а потом ее вернули в виде осколков
Федеральная таможенная служба выявила пропажу 1 млрд рублей при строительстве технопарка в Соколе
Вологда отмечает 871-летие: фоторепортаж
Стелу в виде храма с куполами установят на въезде в Вологду
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
В Вологде возле торгового центра на улице Горького нашли мертвым 25-летнего молодого человека
Из бюджета Вологодской области потратят 4,5 млн на обучение будущих чиновников регионального правительства
25.06.2018 [Общество]

«I’ll be back»: как рекламный щит в Вологде путешествует с одного незаконного места на другое

3809
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Воспитанники центра «Корабелы Прионежья» отправятся из Вытегры в экспедицию до Соловецких островов
В трех микрорайонах Вологды 5 июля отключат газ
В Череповце будут судить водителя, сбившего двух человек на «зебре»
В Вологде пациентка горбольницы №2 получила ожоги во время операции
В Вологодской области при прокладке водопровода обрушилась стенка траншеи: пострадал слесарь
В Кириллове 7 июля пройдет летний кубок телеканала «Охотник и рыболов»
Вторжение роботов в Вологде!
 
26.06.2018 [Общество]

Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»

6217
0
04.07.2018 [БлогоVO]

Мэм

117
0
04.07.2018 [Обзор Прессы]

С 1 июля в России жизнь изменилась и подорожала

133
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика