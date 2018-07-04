Воспитанники центра «Корабелы Прионежья» отправятся из Вытегры в экспедицию до Соловецких островов

24 воспитанника центра «Корабелы Прионежья» 14 июля отправятся в экспедицию «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Беломорский исторический водный путь», сообщает сайт правительства Вологодской области.

Три экипажа детей по 8 человек в возрасте от 12 до 18 лет в сопровождении взрослых преодолеют путь в 1000 км. Маршрут экспедиции проложен вдоль восточного побережья Онежского озера, по Беломоро-Балтийскому каналу, по Белому морю. Финишируют участники экспедиции 31 июля на Соловецких островах в канун Дня военно-морского флота.

Как сообщают организаторы, в благоприятную погоду ребята будут сами управлять судном и прокладывать маршрут, в плохую погоду это будут делать спасатели.

- Таким образом дети отработают навыки управления деревянным парусно-моторным судном и устройства полевых лагерей и мест стоянок. Также во время экспедиции будут организованы мастер-классы с детьми по изучению методик проведения прикладных естественно-научных исследований. После экспедиции будет опубликован сборник научных трудов. Все материалы экспедиции в виде отчета будут переданы в Русское географическое общество,- рассказала председатель Вологодского регионального отделения Русского географического общества Надежда Максутова.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев отметил, что экспедиция носит также научный характер.