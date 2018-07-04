В трех микрорайонах Вологды 5 июля отключат газ

5 июля из-за ремонтных работ на улице Залинейной в трех микрорайонах Вологды отключат газ, сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Вологда».

Так, с 8:00 до 21:00 будет приостановлено газоснабжение в микрорайонах Кувшиново, Лукьяново, Станкозавод, а также на улицах Клубова и в Ершовском переулке.

«Для того, чтобы минимизировать бытовые неудобства из-за отключения газа в квартирах, большая просьба ко всем жителям заранее продумать альтернативные источники энергии для приготовление пищи и подогрева воды на все время ремонтных работ», - подчеркнула советник по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Вологда» Анна Одинцова.

По всем вопросам предстоящего ремонта можно получить ответы в аварийно-диспетчерской службе по телефонам 76-89-97 или 04.