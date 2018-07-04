В Череповце будут судить водителя, сбившего двух человек на «зебре»

35-летняя жительница Череповца, за рулем своего ВАЗа сбившая на «зебре» двух пешеходов, предстанет перед судом.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, ДТП произошло 23 марта на Северном шоссе города металлургов:

- Обвиняемая, управляя автомобилем ВАЗ 21140, в нарушение требований ПДД, совершила наезд на двух женщин, пересекающих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Северное шоссе, одной из которой в результате дорожно-транспортного происшествия были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В данный момент его материалы переданы в суд.