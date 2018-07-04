В Вологде пациентка горбольницы №2 получила ожоги во время операции
В Вологде следователи проводят проверку по факту получения ожогов пациенткой больницы во время операции. Инцидент произошел 21 июня. Заяление в следственный отдел написал супруг пострадавшей.
- Согласно его объяснениям, следы ожогов он обнаружил у супруги на задней поверхности ног после проведенной ей в вологодской больнице операции. По предварительным данным, повреждения могли быть получены в результате воздействия электрического тока при эксплуатации медицинского оборудования, - говорится в сообщении СКР.
Все произошло в горбольнице №2 во время операции по удалению камней в желчном пузыре.
"Мне сказали, что заживать будет долго, тяжело, ходить нужно каждую неделю к врачу, как минимум, чтобы снимать корки. Возможно, потребуется пересадка кожи", - рассказала пострадавшая девушка Анна телеканалу "Русский север"