В Вологодской области при прокладке водопровода обрушилась стека траншеи: пострадал слесарь

Несчастный случай при прокладке траншеи произошел с рабочим ООО «Геоком35». Как сообщает госудраственная инспекция труда в Вологодской области, 29 июня при прокладке водопровода в траншее произошло обрушение ее стенки. Согласно медицинскому заключению, работник получил множественные переломы ребер, закрытый многооскольчатый перелом тела лопатки справа, травматический шок 1-2 степени.

Инспекция труда совместно с работодателем проводит расследование тяжелого несчастного случая.