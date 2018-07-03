В Кириллове 7 июля пройдет летний кубок телеканала «Охотник и рыболов»

03.07.2018 [Общество]

Вологжан приглашают в Кириллов на летний Кубок телеканала «Охотник и рыболов». Летний Кубок телеканала «Охотник и рыболов» состоится 7 июля у стен Кирилло-Белозерского монастыря на берегу Сиверского озера.

Побороться за главный приз может любой желающий. Рыбаков ждут соревнования в трех дисциплинах: спиннинг с лодки, поплавок с берега, донная удочка с берега. Как сообщают организаторы, параллельно рыболовным соревнованиям на берегу Сиверского озера пройдет семейный фестиваль. Участников ждут бесплатные развлекательные площадки: ремесленные и рыболовные мастер-классы, охотничья и рыболовная кулинария, соревнования по приготовлению ухи, тест-драйв техники, показательные выступления животных, детская развлекательная площадка,

программа на сцене: творческие коллективы, живая музыка, игры и конкурсы с призами.

Для юных гостей праздника организаторы обещают провести детский рыболовный турнир.

Праздник пройдет с в 8:30 до 18:30

Тэги: телеканал охотник и рыболов, летний кубок, день рыбака
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