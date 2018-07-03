Вторжение роботов в Вологде!
В город приехала самая масштабная выставка роботов и новых технологий – «Робополис». Здесь каждый сможет не только увидеть самые новейшие технологии на планете, но и потрогать «вещи из будущего», а также познакомиться, поиграть и даже пообщаться с 60 уникальными роботами.
Горожане увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России.
В программе выставки:
- 60 новейших роботов;
- 5 зон виртуальной реальности: глубоководное погружение, американские горки, дополненная реальность и многое другое;
- Танцы от роботов Тоси;
- Шутки и милые разговоры от роботов Кики, Бориса и Валеры. Эти роботы любят общаться и обладают отличным чувством юмора!
- Игры от Leap Motion;
- Робозоопарк;
- Тесла шоу;
- Робофутбол и робобокс;
- Фигуры высшего пилотажа на Арене дронов;
- Прибор для передвижения предметов силой мысли;
Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все – «живые». Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. Кроме того, на мастер-классах каждый сможет собрать своими руками робота, порисовать 3D-ручками и пройти курс пилотажа по управлению квадракоптером.
Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.
«Робополис» - это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Будьте готовы не поверить своим глазам!
Дети до 3 лет включительно – бесплатно! Для погружения в будущее приходите во Дворец спорта «Вологда», выставка работает без выходных с 7 июля по 5 августа. Билет действителен в течение всего дня. Без возрастных ограничений.
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-168001390_38999396
Пошпионить за роботами можно тут:
Сайт: https://робополис.рф/vologda/
VK: https://vk.com/robopolis_vologda
Телефон: 8 (921) 821-94-92