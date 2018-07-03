Вторжение роботов в Вологде!

В город приехала самая масштабная выставка роботов и новых технологий – «Робополис». Здесь каждый сможет не только увидеть самые новейшие технологии на планете, но и потрогать «вещи из будущего», а также познакомиться, поиграть и даже пообщаться с 60 уникальными роботами.

Горожане увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России.

В программе выставки:

60 новейших роботов;

5 зон виртуальной реальности: глубоководное погружение, американские горки, дополненная реальность и многое другое;

Танцы от роботов Тоси;

Шутки и милые разговоры от роботов Кики, Бориса и Валеры. Эти роботы любят общаться и обладают отличным чувством юмора!

Игры от Leap Motion;

Робозоопарк;

Тесла шоу;

Робофутбол и робобокс;

Фигуры высшего пилотажа на Арене дронов;

Прибор для передвижения предметов силой мысли;

Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все – «живые». Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить. Кроме того, на мастер-классах каждый сможет собрать своими руками робота, порисовать 3D-ручками и пройти курс пилотажа по управлению квадракоптером.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

«Робополис» - это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Будьте готовы не поверить своим глазам!

Дети до 3 лет включительно – бесплатно! Для погружения в будущее приходите во Дворец спорта «Вологда», выставка работает без выходных с 7 июля по 5 августа. Билет действителен в течение всего дня. Без возрастных ограничений.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-168001390_38999396

Пошпионить за роботами можно тут:

Сайт: https://робополис.рф/vologda/

VK: https://vk.com/robopolis_vologda

Телефон: 8 (921) 821-94-92