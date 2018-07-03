Центробанк отозвал лицензию у банка "Советский"

3 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ "Советский". Филиалы этого банка расположены в 27 городах России, в том числе в Вологде (на ул. Марии Ульяновой,8) и в Череповце (ул. Металлургов, 13).

- Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, - сообщает пресс-служба Центробанка.

Функции временной администрации возложены на Агентство страхования вкладов. Банком России утвержден план участия государственной корпорации Агентства в урегулировании обязательств АО Банк «Советский», предусматривающий проведение Агентством конкурсного отбора приобретателя в сроки, которые позволят начать обслуживание кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению в составе первой очереди. Это произойдет не позднее чем через 14 дней.

- По итогам конкурса вкладчики смогут не позднее 14 дней со дня наступления страхового случая, т.е. с 17 июля 2018 года, распоряжаться по своему усмотрению внесенными в Банк средствами уже в банке-приобретателе на условиях ранее заключенных с Банком договоров, - сообщает АСВ.