Центробанк отозвал лицензию у банка "Советский"

03.07.2018 [Экономика]

3 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций  у кредитной организации АО КБ "Советский". Филиалы этого банка расположены в 27 городах России, в том числе в Вологде (на ул. Марии Ульяновой,8) и в Череповце (ул. Металлургов, 13).

- Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, - сообщает пресс-служба Центробанка.

Функции временной администрации возложены на Агентство страхования вкладов. Банком России утвержден план участия государственной корпорации Агентства в урегулировании обязательств АО Банк «Советский», предусматривающий проведение Агентством конкурсного отбора приобретателя в сроки, которые позволят начать обслуживание кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению в составе первой очереди. Это произойдет не позднее чем через 14 дней.

- По итогам конкурса вкладчики смогут не позднее 14 дней со дня наступления страхового случая, т.е. с 17 июля 2018 года, распоряжаться по своему усмотрению внесенными в Банк средствами уже в банке-приобретателе на условиях ранее заключенных с Банком договоров, - сообщает АСВ.

Тэги: банк
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотни вологжан вышли на митинг против пенсионной реформы в Вологде
Под Череповцом водитель "Шкоды" погиб из-за лося
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
В Вологде 1,5-годовалый мальчик ушел из детского сада во время "тихого часа"
В Вологде работа гончара исчезла с выставки «Города ремесел», а потом ее вернули в виде осколков
Федеральная таможенная служба выявила пропажу 1 млрд рублей при строительстве технопарка в Соколе
Актеры Вологодского драмтеатра, защищающие Нанобашвили, встретились со СМИ
Вологда отмечает 871-летие: фоторепортаж
Стелу в виде храма с куполами установят на въезде в Вологду
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
26.06.2018 [Общество]

Красный мост в Вологде будет ремонтировать ООО «СК Новый дом»

2746
2
27.06.2018 [Происшествия]

Прапорщика военной части в Федотово Вологодского района осудили условно за неявку на службу

2353
0
27.06.2018 [Общество]

Капитан воинской части в Федотово незаконно получил из бюджета 252 тысячи налогового вычета за покупку квартиры

2458
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области при прокладке водопровода обрушилась стека траншеи: пострадал слесарь
В Кириллове 7 июля пройдет летний кубок телеканала «Охотник и рыболов»
Вторжение роботов в Вологде!
Центробанк отозвал лицензию у банка "Советский"
Современные технологии «МегаФона» пришли в Тарногский Городок
Департамент здравоохранения Вологодской области при закупке лекарства незаконно прописал количество таблеток в упаковке
1200 дошкольников дополнительно будут зачислены в детсады Вологды в этом году
 
26.06.2018 [Общество]

Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»

6171
0
04.07.2018 [БлогоVO]

Вологодские чиновники украли работу участника конкурса и назначили стрелочника...часть 4

90
0
28.06.2018 [Обзор Прессы]

Дорога "на первый": 184 ямы, которые не прикрыть шляпой!

1145
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика