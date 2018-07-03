Департамент здравоохранения Вологодской области при закупке лекарства незаконно прописал количество таблеток в упаковке

03.07.2018 [Общество]

Департамент здравоохранения Вологодской области незаконно внес в условия закупки лекарства количество таблеток в упаковке и тем самым ограничил конкуренцию. Об этом сообщает вологодское УФАС.

В августе прошлого года комиссия ведомства признала департамент здравоохранения нарушившим закон о контрактной системе. С жалобой на действия департамента в УФАС обратилось ООО «Герофарм». Нарушение было допущено при проведении запроса котировок на поставку лекарственного препарата «Леветирацетам».

- Вологодское УФАС России пришло к выводу, что, предъявив требования к поставке товара в виде определенного количества (60 штук) таблеток в упаковке   в описании объекта закупки,   заказчик самостоятельно установил показатели, позволяющие определить соответствие  закупаемых товаров, без возможности поставки эквивалентного товара, - сообщает УФАС.

При этом в государственном реестре лекарственных средств в отношении лекарственного препарата с  международным непатентованным наименованием «Леветирацетам» в форме: таблетки, покрытые пленочной оболочкой; дозировка 500 мг; зарегистрированы более 10 производителей, при этом только 7 из них осуществляют выпуск по 60 таблеток в упаковке.

Департамент здравоохранения Вологодской области, не согласившись с решением антимонопольного органа, обжаловал его в Арбитражном суде Вологодской области, а затем в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. Суды обеих инстанций оставили в силе решение Вологодского УФАС России, отказав в удовлетворении требований департамента.

Тэги: госзакупки
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