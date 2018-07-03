1200 дошкольников дополнительно будут зачислены в детсады Вологды в этом году

Более 1200 детей дополнительно получили путевки в детские сады Вологды в 2018 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Процедура дополнительного комплектования групп прошла накануне, 2 июля, в управлении образования Вологды. Для этого специалисты использовали программу «Электронный детский сад» ГИС «Образование».

«Мы зачислили 1208 человек. Из них 1091 – в общеобразовательные детские сады, 117 – на адаптированные программы. Были ребята, которых переводили из одного учреждения в другое, и те, кто не попал в первую очередь зачисления. При распределении учитывались возраст ребенка, время подачи заявления, льготы, а также пожелания семей по микрорайону и конкретному дошкольному учреждению. Списки детей размещены на официальном сайте администрации города . Родители, которые подали заявление через портал Госуслуг, могут увидеть изменение статуса заявления. Если путевка получена, там появится надпись «Направлен в детский сад», – пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева

Напомним, основной этап комплектования групп в детских садах прошел в середине апреля. Тогда направления получили более 4700 детей. Сейчас распределили места, оставшиеся невостребованными или освободившиеся после первой волны зачислений.

Теперь у родителей есть 30 дней, чтобы собрать все необходимые документы и отнести их в детский сад, в который получено направление. Сделать это необходимо до 31 июля включительно. Напомним, процедура дополнительного комплектования групп будет продолжаться до 1 апреля 2019 года, путевки будут выдаваться по мере появления вакантных мест.

Вопросы, касающиеся зачисления в детские сады, можно задать по телефону горячей линии управления образования Вологды: 72-45-14. Сделать это можно в рабочие дни с 8.00 до 17.00.