В Соколе оцифровали дореволюционный список жителей 45 окрестных деревень

03.07.2018 [Общество]
В Соколе оцифровали дореволюционный список жителей 45 окрестных деревень

В Соколе на народные пожертвования оцифровали дореволюционный список жителей 45 окрестных деревень - Боровецкой волости Вологодского уезда. Автором проекта «Вернем предкам наши имена» стал краевед, выпускник исторического факультета ВоГУ Денис Самойлов.

Список составлен на основе данных Исповедных ведомостей Воскресенской Боровецкой церкви за 1915-1916 года.

- В них рукой священника полностью переписано всё население окрестных деревень на много вёрст вокруг. Значительная часть их потомков — около 80% — до сих пор проживает в той же местности, в городе Соколе или в Вологде. Подсчитать точно невозможно, но анализ фамилий, многие из которых являются местными и уникальными, даёт такие цифры такого порядка, - говорит Денис.

В списке - 6,5 тысяч имен. Это жители деревень Бекренево, Бердинка, Бильнево (Бильново), Большой Двор,  Большой Кривец, Власово, Выползово, Грибаново, Гуриево,  Енса (Ёнса), Ерыкалка (Зубцово), Есипово, Жихарево, Заболотье (Заболотка), Зуиха, Карпово, Когаш, Костино, Кощеево, Кромовесово, Лещевка (Лещёвка), Малый Кривец, Хутор «Новая Горка», Обросово, Озерко, Окулиха, Перевоз, Пирогово, Побоище, Погорелка, Померниково (Помельниково), Пустое Медведево, Пятино, Рабангское Медведево, Репное, Родюкино, Россоха (Рассоха), Ростовка, Серково, Спасское, Трухинка, Турбаево, Фокино, Харлушино, Шишкино, а также села Боровецкого. Среди мужских часто встречаются имена Николай, Иван, Александр, Михаил, Василий, Сергей, среди женских – Мария, Анна, Александра, Екатерина, Клавдия, Евстолия.

- Мой общественный интерес заключается в том, чтобы сделать архивную информацию максимально доступной. Мой личный интерес — найти и узнать судьбу своих дальних родственников, которые, вероятно, и сейчас проживают в городе Сокол. Широкий общественный резонанс — лучший способ этого достигнуть, - считает Денис Самойлов.

Список жителей Боровецкого уезда опубликован на сайте областной библиотеки, в ближайшее время также будет издана печатная версия, которая поступит в сокольские библиотеки. Более подробную информацию о проекте можно узнать в его группе в соцсети.

Тэги: краеведение, крестьяне
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