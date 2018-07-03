В Вытегорском районе будут развивать круизный туризм

Северный круизный туризм планируют развивать в Вытегорском районе. Об этом говорили во время визита в муниципалитет представители комитета Совета Федерации по социальной политике и Ростуризма.

«На сегодняшний день мы очень тесно взаимодействуем с Ростуризмом. Уже реализовано два проекта полностью – «Насон-город» в Вологде, центр «YES» в Вологодском районе, и третий проект -реконструкция набережной в Череповце со сроком реализации в 2017 и 2018 годах. Наше взаимодействие привело к тому, что эти объекты успешно развиваются. Общий объем в инфраструктуру этих объектов составляет, с учетом 2018 года, около 600 млн рублей, из них 420 млн – это федеральное финансирование. Думаю, это не последние проекты, мы дальше планируем развивать сотрудничество. Поэтому сегодня мы рассказываем о туристическом потенциале Вытегры. Завтра будем обсуждать также развитие туристического потенциала Великого Устюга и Череповца», - сообщил первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Вытегорский район является перспективным с точки зрения развития туризма: здесь расположено Онежское озеро, Андома гора, Атлека, Девятинский перекоп, исчезающая река Ужла и т.д. Вытегра входит в межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России», который реализуется с 2014 года. Она расположена на перекрестке важнейших для Северо-Запада России транспортных коридоров: Москва Мурманск и Санкт-Петербург – Архангельск, на берегу главной водной артерии региона - Волго-Балтийского канала. Туристский поток в Вытегорский район ежегодно растет и в настоящее время составляет более 80 тысяч туристов и экскурсантов.​

«Вологодская область один из интереснейших регионов России, который обладает высоким туристским потенциалом. Показатели этого туристского потенциала реализуются в рамках программы внутреннего и въездного туризма 2011-2018 гг. Она подходит к логическому завершению. Вологодская область является активным участником этой программы, она реализует три проекта. Самое главное, что те цели, которые ставила область в рамках реализации программы, достигнуты. Все обязательства исполнены. Цель нашего визита – изучение потенциала региона, создание новых туристских рекреационных кластеров в Вологодской области. Регион представляет для нас большой интерес в новой программе внутреннего и въездного туризма 2019 -2025 годы – в проекте «Серебряное ожерелье России» и в новом проекте – развитие северного круизного туризма», - прокомментировал ВрИО руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.

Сегодня на базе образовательного центра «Корабелы Прионежья» состоится совещание Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где будут обсуждаться перспективы развития туристической отрасли Северо-Западного федерального округа и Вологодской области в частности, сообщает пресс-служба регионального правительства.