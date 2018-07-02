Волонтеры восстанавливают храм в селе Верхняя Ентала Кичменгско-Городецкого района

02.07.2018 [Общество]

Вологжан приглашают принять участие в работах по восстановлению храма Ильи Пророка в селе Верхняя Ёнтала. В ближайшее время планируются две волонтерские поездки: с 13 по 23 июля и с 25 июля по 4 и августа.

В первую поездку организаторы планируют начать восстанавливать приходскую школу возле храма, которая потом послужит временным жильем для волонтеров и складом для материала на реставрации храма.

- Нужно убрать шатающиеся кирпичи на верху здания школы, чтобы залить армопояс для установки крыши. Для этого нам надо возвести леса из досок. Если успеем за 10 дней, то можно начать возводить опалубку для армопояса, предварительно получить консультацию у профессиональных строителях. Так же среди волонтеров могут оказаться строители, которые могут оказать большое подспорье в реставрации, - сообщают инициаторы восстановления храма в своей группе в соцсети.

Храм Ильи Пророка - трехпрестольный. В нижнем храме северный алтарь освящен во имя Матери Божией «Всех скорбящих Радость»; южный - во имя святых мучеников Флора и Лавра, а верхний - во имя святого пророка Божия Илии.

Организаторы поездки отмечают, что здание в очень плохом состоянии. Восстановительные работы ведутся уже 8 лет. Помочь восстановить храм можно и в форме пожертвования, реквизиты размещены на официальном сайте проекта. 

Как сообщает cultinfo.ru, проект восстановления храма выпонила студентка инженерно-строительного факультета ВоГУ Евгенией Казаковой под руководством профессора, заведующей секцией реставрации и реконструкции архитектурного наследия ИСФ ВоГУ Ирины Белоярской.

Тэги: восстановление храмов
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