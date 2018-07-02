В Вологде возле торгового центра на улице Горького нашли мертвым 25-летнего молодого человека

02.07.2018 [Политика]

В Вологде следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего молодого человека. 6 июня этого года его обнаружили без признаков жизни возле ТЦ "Макси" на улице Горького. Нашла юношу случайная прохожая около восьми часов вечера. 

Как сообщили Newsvo в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области, по предварительной версии, смерть мужчины наступила в результате отравления посторонним веществом. Из личной характеристики следует, что умерший выпивал и употреблял наркотические средства.

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