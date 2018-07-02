Гран-при фестиваля "Город ремесел" завоевала Ирина Ганичева из Вологды

Мастер-ремесленник из Вологды Ирина Ганичева завоевала гран-при фестиваля "Город ремесел". На конкурс женщина представила подсвечник «Цветение» в технике усольских эмалей.

По мнению экспертов, такие экспонаты - большая редкость.

- Была восстановлена технология древних Усольских эмалей XVII века, это очень известный российский промысел. Конкурсная работа мастера по эмали Ирины Ганичевой современна, но абсолютно в стиле росписей древнего Усолья. Это не просто вещь - произведение искусства, - рассказала заслуженный работник культуры Ангелина Глебова.

На церемонии закрытия международного фестиваля народных промыслов и ремесел, которое состоялось накануне, мастеру вручили выкованную медаль, диплом и приз мэра Вологды - 100 тысяч рублей.

Победа для самой Ирины стала приятной неожиданностью. Мастер рассказала, как шла работа над шедевром и поделилась, на что потратит денежный приз. Оказалось, что подсвечник в технике усольских эмалей мастерица совместно с супругом Николаем изготовила еще в 1995 году.

- Получить Гран-при для меня было полной неожиданностью, я очень рада. Процесс создания эмали очень трудоемкий, работа требует определенных умений, терпения. К тому же форма подсвечника сложная, это создает трудности в создании орнамента. Это составная работа, состоит из нескольких частей, поэтому и делали ее поэтапно. Премию, скорее всего, потратим на развитие своих проектов, у меня сын занимается эмалями - будем работать дальше.

Ирина Ганичева родилась и жила в Вологде. Потом, чтобы осваивать уникальный народный промысел, переехала в Сольвычегодск. Сейчас Ирина Ганичева живет в Вологде и работает в мастерской при Спасо-Прилуцком монастыре.