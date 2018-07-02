С 16 июля кошек и собак разрешат перевозить в поездах без сопровождения хозяев

Домашних животных в багажных купе 13 -ти поездов дальнего следования ( Санкт-Петербург — Москва, Омск — Новосибирск и Иркутск — Улан-Удэ и на других особо востребованных) ОАО "РЖД" можно будет перевозить без сопровождения хозяев. Воспользоваться данной услугой можно будет с 16 июля этого года.

Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровные животных: хомяков, морских свинок, кроликов, а также черепах.

Как сообщает ТАСС, оформить перевозку можно будет в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо заполнить заявление. Стоимость перевозки будет зависеть от дальности поездки. Минимальная стоимость - 730 рублей.

Животные будут приниматься к перевозке в клетках (контейнерах), в которых они будут находиться на протяжении всей поездки. Вместе с питомцем можно будет отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную). За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

Отмечается, что один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных. Вес каждой клетки может быть до 75 кг.