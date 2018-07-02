В Вологде работа гончара исчезла с выставки «Города ремесел», а потом ее вернули в виде осколков

В Вологде с выставки фестиваля «Город ремесел» пропало изделие гончара Андрея Копышева, выставленное на конкурс. Два дня организаторы говорили мастеру, что предмет подарили какому-то гостю, а в итоге оказалось, что он разбит.

Как рассказывает Андрей, изделие было выполнено несколько лет назад в подарок для его друга. В этом году вместе с соавтором Надеждой Костромитиной (она выполняла роспись), он решил выставить его на конкурс «Города ремесел».

- У Андрея и так уже было три работы, у него в заявке уже места не было, поэтому подали на конкурс от моего имени. Мы соавторы – он автор формы, а я автор росписи. Это пустотелый сосуд, внутри как кольцо, в духе того, как делали в старину, - рассказывает Надежда.

Работа пропала в первый же день фестиваля, 29 июня, с выставки.

- И вот в пятницу днем мы ее выставляем, и вечером мне уже сообщают, что прошла комиссия и работа забрана, ее нет. Мы стали ее искать, что, где. Я сразу написал пост в социальных сетях, - говорит Андрей Копышев.

Сначала организаторы конкурса сказали мастеру, что работу подарили какому-то гостю фестиваля и предложили заплатить за нее деньги.

- Я тогда сказал: «Работы нет, она стоит 50 тысяч рублей». И тут они начинают говорить: «Давайте адекватную цену!». Я им объяснял, что работа авторская, моя, и неважно, состою я в союзе художников или нет. А они давят, что я ведь не член союза художников такие деньги просить за работу, - говорит Андрей.



Сумму, озвученную гончаром, чиновники платить не захотели. О том, что произошло с Андреем, на Пикабу написала блогер Мария Борисова. Ситуацией заинтересовались федеральные СМИ – поднялся шум в интернете.

- Вчера вечером сообщают, что работа была разбита на выставке. Что волонтеры испугались, работу выкинули. И они якобы решили, что так будет лучше, сказать, что ваза кому-то подарена. А потом мне звонят, работу привезли. Но самое смешное, что там собрано все до мелких деталей, все осколочки собраны. Такое ощущение, что ее реально уронили в пакете, чтобы все переложить и привезти, - говорит Андрей.

Сейчас мастера требуют от организаторов конкурса возместить ущерб: уникальное изделие оказалось уничтожено. Андрей Копышев намерен обращаться в суд.

Newsvo обратился за комментарием по этой ситуации в администрацию Вологды, в ответ нам прислали релиз с пресс-конференции, посвященной подведению итогов фестиваля «Город ремесел». Мэр Сергей Воропанов заявил, что со следующего года для конкурсных работ будут предоставлять отдельное, охраняемое помещение.

«Один из выводов – необходимо выделять отдельное помещение для конкурсных работ. К такому выводу мы пришли, пообщавшись с жюри и мастерами. Это должно быть отдельное, отапливаемое, охраняемое помещение, расположенное рядом с Кремлевской площадью, которое позволит обеспечить полную сохранность изделий, среди которых немало уникальных. В течение всех пяти фестивальных лет мы размещали работы в палатках на улице. Выпадают осадки, люди постоянно ходят рядом, могут палатку толкнуть и причинить ущерб конкурсным работам. Ежегодно такие прецеденты были. Поэтому со следующего году будем действовать иначе», – пояснил Сергей Воропанов.

___________________________________________________________________________________________

В тему:

Сегодня в соцсети появился пост еще одного мастера-участника "Города ремесел" - Александр Машаков рассказал, что во время фестиваля с его стенда украли ремень ручной работы и попросил вора вернуть изделие: