Жителей Череповца приглашают в парк на бесплатные занятия скандинавской ходьбой

В Череповце до конца августа проходят «Летние прогулки в парке» — еженедельные бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. Цикл тренировок на открытом воздухе стал частью всероссийской кампании «Свобода движения».

- «Летние прогулки в парке» направлены на популяризацию скандинавской ходьбы —уникального фитнеса, который уже объединил 4 млн россиян. Это один из самых доступных и полезных видов физической активности, сочетающий в себе минимум ограничений и максимум пользы. В особенности она подходит людям старшего возраста, которые зачастую отказываются от активного образа жизни из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом: во время занятий скандинавской ходьбой ударная нагрузка на голеностопные суставы, позвоночник и колени многократно снижается благодаря использованию палок, - сообщают организаторы.

В июле «Летние прогулки в парке» проходят по средам в 18:30 на нескольких площадках: 4 июля — Зашекснинский мкр. Тропа Здоровья, ул.Наседкина 26 (сбор на площадке ФЦ «Жемчужина»), 11 июля — Индустриальный район, Парк Победы, ул. Парковая, 8А (сбор у входа в музей военной техники), 18 июля — Заягорбский район, «Парк 200-летия Череповца», Ул.Леднева, 2 (сбор на площадке в центре парка), 25 июля — Зашекснинский мкр. «Усадьба Гальских», ул.Матуринская, 28 (сбор у дома Гальских). Расписание на август станет известно позднее.