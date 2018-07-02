Присяжные не будут рассматривать дело об убийстве женщины возле Богородицкого собора в Вологде

02.07.2018 [Происшествия]

3 июня в Вологде состоится первое судебное заседание по делу об убийстве женщины возле собора Рождества Пресвятой Борогодицы в Говоровском проезде.

Напомним, трагедия произошла 30 октября в половину восьмого вечера на территории бывшего Богородицкого кладбища. Недавно освободившийся из колонии 35-летний мужчина совершил нападение на 43-летнюю ученицу вечерней школы собора, возвращавшуюся после занятий.

- Мужчина, нуждавшийся в денежных средствах, подбежал к потерпевшей со спины, с применением насилия и имевшегося ножа напал на нее и стал вырывать из рук женскую сумку, повалив на землю. Затем клинком ножа нанес удары в спину и грудь, похитив сумку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, иные предметы, вещи, не представляющие материальной ценности, после чего с места происшествия скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Получив серьезные ранения, женщина скончалась до приезда «скорой». Позже рядом с местом преступления следователи нашли сумочку, в которой были только документы. Следователи выяснили, что мужчина забрал с собой вещей на 2,4 тысячи рублей.

В начале июня сообщалось, что обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей, но, по данным Вологодского областного суда, позднее это ходатайство отозвал. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тэги: убийство, грабеж
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