В Вологде на Кремлевской площади установили кованое дерево-копилку

02.07.2018 [Общество]
В Вологде на Кремлевской площади установили кованое дерево-копилку

На Кремлевской площади в Вологде, справа от храма Александра Невского, появился новый арт-объект. Это кованое дерево-копилка, яблоня, высотой более пяти метров. Корни яблони оплетают компактный сейф-куб, в ветвях дерева прячется семья птиц. В стволе дерева есть несколько отверстий для монет. Опуская монету, нужно загадать желание. Конструкция установлена на постамент - скамейку.

Новый арт-объект к Дню города Вологде подарили четыре кузнеца: три вологодских: Александр Чернов, Сергей Фоминский и Олег Конин и один череповецкий: Алексей Никулин.

- Необычная копилка будет впоследствии открыта на глазах вологжан, деньги пересчитают и с помощью опроса на интернет-ресурсах определят, на что потратить, - сообщает сайт городской администрации.

На проработку дерева-копилки мастерам понадобилось пять лет.

- Подобных деревьев в регионе три, и все они уникальны. Если первые символизировали возрождение жизни из засохшего саженца и священный мужественный дуб, то третье получилось красивой яблоней с наливными плодами, олицетворяющей семейные ценности,- сообщается на сайте городской администрации.

Напомним, в субботу были открыты ещё три арт-объекта, которые также стали подарком городу. Это Ганзейский когг (корабль), ажурное сердце и ворота в виде подковы счастья на мостик молодоженов. Все объекты установлены в Кремлевском саду. 

Тэги: арт-объекты
Фото пресс-службы администрации Вологды
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