Баскетболистки "Чевакаты" начнут новый сезон в первом дивизионе Суперлиги

Баскетболистки команды "Вологда-Чеваката" начнут новый сезон (2018/2019) в первом дивизионе Суперлиги. На заседании исполкома российской федерации баскетбола были подведены итоги соревнований, проводившихся под эгидой РФБ в сезоне 2017/18, а также утвержден состав участников на будущий сезон.



Вологодские баскетболистки, которые в минувшем сезоне играли в "Суперлиге 2" и досрочно одержали победу, сезон 2018/19 начнут в первом дивизионе Суперлиги. Соперниками вологодских баскетболисток станут: "Казаночка", "Ростов-Дон-ЮФУ", "Нефтяник" из Омской области, самарский "Политех-СамГТУ", МБА-2, "УГМК-Юниор", "Спартак-энд-К 2", "Ставропольчанка-СКФУ" и курское "Динамо-фарм".