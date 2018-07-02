В Череповецком районе 58-летний мужчина ушел в лес и не вернулся

02.07.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе разыскивают пропавшего в лесу 58-летнего мужчину. По информации поисково-спасательного отряда "Ты не один", 30 июня этого года  58-летний Евгений Анатольевич Красильников ушел из деревни Лихачево, расположенной в 60 км от Череповца, в лес и пропал.

Рост мужчины - 175 см, худощавого телосложения, побрит налысо, глаза светлые, зубы практически отсутствуют. Был одет: синий свитер с красной и белой полосой, черные резиновые сапоги, темно-серые спортивные с черными полосами. При себе имел: черный пакет, складной нож с синей ручкой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Евгении Красильникове просят позвонить по тел.: 102 (полиция), или 89115056898 (волонтеры) или написать на почту: poisk_detei35@bk.ru

Тэги: пропал человек
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