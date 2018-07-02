В Тарногском районе утонул 15-летний мальчик

02.07.2018 [Происшествия]

В Тарногском Городке следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Мальчик утонул, купаясь в реке Кокшеньга. Трагедия произошла в минувшую субботу, 30 июня, около 19.30.

- 15-летний подросток с приятелем пошли купаться на реку Кокшеньга. После плескания на мелководье, ребята решили переплыть реку в глубоком месте и 15-летний мальчик захлебнулся и утонул. Его друг пытался помочь, но спасти подростка не удалось. Он позвал на помощь взрослых, в результате проводившихся всю ночь поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили лишь около 4 утра на следующий день под водой, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На месте происшествия следователи ровели осмотр, опрашивают очевидцев и других жителей деревни. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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