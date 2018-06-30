Под Череповцом водитель "Шкоды" погиб из-за лося
30.06.2018 [Происшествия]
На трассе Вологда-Новая Ладога в Череповецком районе водитель иномарки погиб после столкновения с лосем. ДТП произошло в ночь на 30 июня на 178 км автодороги.
Животное вышло на трассу перед близко едущей "Шкодой", в результате столкновения оно также погибло.
Васе было 33 года. У него остались жена и младенец сын 3 месяца. Ещё сын от первого брака 10 лет живёт отдельно. Похороны будут в Череповце, отпевание в 8.15 в а затем прощание. В Воскресенском соборе в Череповце 3 июля, - написал в соцсети Константин Кочуро.