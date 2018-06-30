Под Череповцом водитель "Шкоды" погиб из-за лося

На трассе Вологда-Новая Ладога в Череповецком районе водитель иномарки погиб после столкновения с лосем. ДТП произошло в ночь на 30 июня на 178 км автодороги.

Животное вышло на трассу перед близко едущей "Шкодой", в результате столкновения оно также погибло.