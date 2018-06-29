В Вологде на базе "Вологодского текстиля" открыли новое предприятие по пошиву спецодежды

29.06.2018 [Экономика]

Новое предприятие по пошиву спецодежды открыли сегодня в Вологде. Оно разместилось на базе "Вологодского текстиля".

«Это комбинат со славной историей, который прошел большой путь успехов и неудач. Предприятие почти полторга года простаивало, но героическими усилиями трудового коллектива удалось сохранить производственные фонды и богатейшие традиции. В 2015 году, благодаря совместной работе Правительства области, Министерства промышленности и торговли, консорциума инвесторов, а также банков и профсоюзов, удалось вновь запустить предприятие, которое стало производить востребованную на рынке продукцию», - рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Следующим шагом в поддержке «Вологодского текстиля» стало решение об открытии на площадке предприятия современного производства по пошиву спецодежды. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор ГК «Восток-Сервис» Сергей Ширяев. Тогда же было принято решение и дальше развивать производственный комплекс, создавать инфраструктуру, поддерживать техническую, организационную и научную базу, чтобы обеспечить вход новых резидентов на свободные площадки предприятия.

Численность работников нового производства составляет 50 человек. При этом цех является совершенным с точки зрения инноваций и оборудования. Инвестор подчеркивает, что технологический процесс выстроен с учетом перспектив на дальнейшее расширение производства и открытие еще 100  новых рабочих мест.

«Сегодня мы открываем только первую очередь и уже к концу года намерены увеличить выпуск изделий в полтора раза – до 13 тысяч единиц, - подчеркнул основатель ГК «Восток-Сервис» Владимир Головнев. - Нам бы очень хотелось, чтобы на всех наших производствах, а сегодня это 14 предприятий легкой промышленности, использовались только вологодские ткани. Для этого мы сделаем все возможное, чтобы новые технологии и оборудование пришли именно сюда».

Еще одна договоренность, достигнутая сегодня, касается организации на базе профессиональных технических училищ области направлений по подготовке специалистов для работы на расширяющихся мощностях предприятия. Руководство ГК «Восток-Сервис» выразило готовность оказать организациям СПО методологическую помощь, а также организовать на производстве учебный полигон для будущих специалистов.

«Сегодня принято решение создать на базе «Вологодского текстиля» крупнейший в стране текстильный кластер. Мы будем приглашать производителей специализированных тканей и швейного оборудования стать его резидентами для локализации этих производств. Для этого здесь имеется все необходимое: площади, инженерные коммуникации, а в перспективе появятся еще и профессиональные кадры. Я благодарен консорциуму инвесторов, которые решили развивать свои производства именно в Вологде, а также руководству Минпромторга, которое поддержано наши инициативы», - резюмировал губернатор.

Тэги: Вологодский текстиль
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