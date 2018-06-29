В День города в Вологде автобусы будут курсировать до 2 часов ночи

29.06.2018 [Общество]

В День города в Вологде, в ночь с 30 июня на 1 июля, автобусы будут курсировать до 2 часов ночи по 8 направлениям, соединяющим центр города с микрорайонами. Это маршруты: ВоГУ -Лоста (через ул. Герцена; Драмтеатр – Дальняя; Торговая площадь – ВПЗ (через ул. Панкратова); Торговая площадь – Прилуки; Торговая площадь – Лукьяново; ВПЗ – Архангельская; Бригантина – Центр – Больничный комплекс; Вологда – Молочное. Интервал движения составит от 15 минут до 1 часа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, тариф на поездку сохранится прежний - 26 рублей. Оплатить проезд можно будет только наличными. Проездные билеты, в том числе льготные, а также электронные карты на данных маршрутах действовать не будут.

Тэги: автобусы
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