54 молодые семьи в Вологодской области получат субсидии на улучшение жилищных условий в 2018 году

В 2018 году в Вологодской области 54 молодые семьи получат финансовую поддержку на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Министерство строительства и ЖКХ РФ объявило о начале приема заявок на участие регионов в госпрограмме ведомства для получения в 2019 году федеральной субсидии на развитие жилищного строительства в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» и обеспечение жильем молодых семей. Указанные мероприятия входят в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как отмечается на сайте ведомства, регионы смогут получить субсидии на обеспечение инфраструктурой проектов по созданию новых районов жилой застройки, а в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – на предоставление социальных выплат для приобретения жилья и погашения ипотечных кредитов семьям, возраст супругов в которых не превышает 35 лет.

- В 2018 году в реализации мероприятий участвует 21 муниципальное образование, субсидии предоставят 54 молодым семьям. Из федерального бюджета на эти цели выделено 10,4 млн рублей, из областного – 20 млн, из местных бюджетов – 11,4 млн рублей. В настоящее время Департамент строительства области с органами местного самоуправления готовит заявку для участия области в реализации программы по обеспечению жильем молодых семей на 2019 год, - отметил замгубернатора Антон Стрижов.

Напомним, для участия в программе молодые семьи, в том числе неполные, должны соответствовать следующим условиям:

- Возраст. В соответствии с названием программы получить кредит могут пары, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет.

- Нуждаемость в жилье. Стать заемщиками смогут семьи, не имеющие собственной жилплощади или проживающие в ненадлежащих условиях.

- Наличие официального заработка. Хотя бы один из трудоспособных членов семьи должен иметь постоянное место работы и доход, достаточный для осуществления ежемесячных платежей по кредиту.

Что касается приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», по словам Антона Стрижова, он направлен на стимулирование развития жилищного строительства с помощью возведения объектов социальной и транспортной инфраструктур.

«Вологодская область планирует направить в Министерство строительство и ЖКХ РФ заявку о выделении средств на 2019 год для строительства второго этапа автомобильной дороги по ул. Возрождения, что позволит привлечь из федерального бюджета более 73 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели запланированы 21,8 млн рублей Речь идет об участке протяженностью 487 метров в микрорайоне «Южный» в границах Окружного шоссе–ул. Чернышовской–ул. Охмыльцевской», рассказал Антон Стрижов.

Планируемый к строительству второй этап автомобильной дороги по ул. Возрождения позволит сделать микрорайон более привлекательным для потенциальных застройщиков и покупателей жилья.