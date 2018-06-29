Импортная вакцина «Пентаксим» может защитить детей от пяти серьезных инфекций

29.06.2018 [Новости компаний]
Импортная вакцина «Пентаксим» может защитить детей от пяти серьезных инфекций

Прививка способна выработать иммунитет уже у малышей от таких болезней, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция. 

«Мы предлагаем родителям привить ребёнка импортным препаратом «Пентаксим» (производство — Франция). Оптимально, если первую прививку малышу сделают в три месяца, вторую – в четыре с половиной, третью – в полгода и четвертую – в полтора. Именно так, согласно графику национального календаря вакцинаций, выглядит полный курс прививок «Пентаксим», – комментирует педиатр медицинского центра «Вита» Нилли Геннадьевна Лепихина. 

Со слов специалиста, прививка рекомендована для аллергиков, часто болеющих детей и детей с выраженной температурной реакцией на обычную АКДС. 

В медицинском центре «Вита» вакцинация проводится квалифицированными медицинскими сестрами под контролем врачей – педиатра и аллерголога-иммунолога. 

Прививку можно сделать в любое удобное для вас время в медицинском центре «Вита» на Карла Маркса, 80.

Запишитесь на прием к специалистам по телефону 26-44-26 или через простую форму онлайн-записи на сайте Медицинского центра «Вита»: www.vitaclinica.ru

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тэги: Вита
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Я до пенсии не доживу": что говорят вологжане о пенсионной реформе
В Вологде врач областной детской клинической больницы умер на рабочем месте
В Вологде 1,5-годовалый мальчик ушел из детского сада во время "тихого часа"
Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»
Федеральная таможенная служба выявила пропажу 1 млрд рублей при строительстве технопарка в Соколе
Актеры Вологодского драмтеатра, защищающие Нанобашвили, встретились со СМИ
«I’ll be back»: как рекламный щит в Вологде путешествует с одного незаконного места на другое
Из бюджета Вологодской области потратят 4,5 млн на обучение будущих чиновников регионального правительства
Полковник ГУ МЧС по Вологодской области фиктивно устроил на работу мать своего знакомого
В Бабаевском районе нашли 150 гранат и снарядов времен Великой Отечественной войны
26.06.2018 [Общество]

Красный мост в Вологде будет ремонтировать ООО «СК Новый дом»

2252
2
27.06.2018 [Происшествия]

Прапорщика военной части в Федотово Вологодского района осудили условно за неявку на службу

1748
0
27.06.2018 [Общество]

Капитан воинской части в Федотово незаконно получил из бюджета 252 тысячи налогового вычета за покупку квартиры

1771
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на базе "Вологодского текстиля" открыли новое предприятие по пошиву спецодежды
В День города в Вологде автобусы будут курсировать до 2 часов ночи
54 молодые семьи в Вологодской области получат субсидии на улучшение жилищных условий в 2018 году
Импортная вакцина «Пентаксим» может защитить детей от пяти серьезных инфекций
В Сокольском районе ВАЗ столкнулся с автобусом
В Вологде утвердили новый состав общественного совета города
В Вологде разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
 
26.06.2018 [Общество]

Прощальные аккорды «Презентационно-сервисного центра Вологодской области»

5226
0
29.06.2018 [БлогоVO]

Покажу вам контейнеры для сбора пластика в Вологде

1191
0
28.06.2018 [Обзор Прессы]

Дорога "на первый": 184 ямы, которые не прикрыть шляпой!

635
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика