Импортная вакцина «Пентаксим» может защитить детей от пяти серьезных инфекций

Прививка способна выработать иммунитет уже у малышей от таких болезней, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция.

«Мы предлагаем родителям привить ребёнка импортным препаратом «Пентаксим» (производство — Франция). Оптимально, если первую прививку малышу сделают в три месяца, вторую – в четыре с половиной, третью – в полгода и четвертую – в полтора. Именно так, согласно графику национального календаря вакцинаций, выглядит полный курс прививок «Пентаксим», – комментирует педиатр медицинского центра «Вита» Нилли Геннадьевна Лепихина.

Со слов специалиста, прививка рекомендована для аллергиков, часто болеющих детей и детей с выраженной температурной реакцией на обычную АКДС.



В медицинском центре «Вита» вакцинация проводится квалифицированными медицинскими сестрами под контролем врачей – педиатра и аллерголога-иммунолога.



Прививку можно сделать в любое удобное для вас время в медицинском центре «Вита» на Карла Маркса, 80.



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