В Вологде утвердили новый состав общественного совета города

29.06.2018 [Общество]
В Вологде утвердили новый состав общественного совета города

В Вологде заново создали общественный совет города. В нем 33 человека: треть кандидатур были представлены мэром города, столько же главой Вологды, треть – общественными организациями областной столицы.

- Это представители различных сфер – экономики, образования, ЖКХ, здравоохранения, медиасферы. Накануне членам общественного совета нового созыва были вручены значки и удостоверения со специально разработанным логотипом – сомкнутых в виде сердца ладоней в стилистике проекта «Мы – вологжане», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, о досрочном роспуске  действующего ранее созыва общественного совета мэр Вологды Сергей Воропанов  объявил 19 июня. Реорганизация потребовалась в связи с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которому в совете не могут состоять муниципальные и государственные служащие. По этим и другим объективным причинам  ряд членов совета более не могли исполнять свои обязанности.

В ближайшее время состоится первое заседание общественного совета Вологды в новом составе, где обсудят конкретный план работы, а также выберут председателя. Напомним, общественники участвуют в обсуждении всех важных вопросов, касающихся экономического и социального развития Вологды. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. Список членов общественного совета Вологды - в галерее.

Тэги: советы
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